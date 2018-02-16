KARA KARTAL, KONYA'DA AĞIR YARALI
Spor Toto Süper Ligde Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kaldı.
Kartal 1 aylık yoğun maç trafiğine kayıpla başladı. Süper Lig'de 22. haftanın açılış maçında Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kalan siyah beyazlılar hem zirve yarışında yara aldı hem de Fenerbahçe derbisi öncesi iki yıldızını kart cezası nedeniyle kaybetti.
ATIBA'YA ÇARPAN TOP AĞLARLA BULUŞTU
İlk yarıda rakibine nefes aldırmayan Beşiktaş son haftaların formda ismi Talisca ile girdiği pozisyonlarla golün sinyalini verdi. 27. dakikada Babel'in ceza sahası dışından çektiği şutta top, Atiba'ya çarpıp ağlarla buluştu. Golden sonra Vagner Love ile mutlak bir golü kaçıran Kartal, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Bu arada ilk yarının sonlarında Konyaspor'un Jahovic ile bulduğu gol hakem Alper Ulusoy tarafından faul gerekçesiyle geçerli sayılmazken, Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Pepe 39. dakikada gördüğü sarı kartla Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.
82'DE MAÇIN KIRILMA ANI YAŞANDI
İkinci yarıda ise maçta roller değişti. Fofana'nın oyuna girmesiyle hareketlenen ev sahibi takım Beşiktaş kalesine etkili gelmeye başladı. 60. dakikada Konyaspor'un flaş transferlerinden Adis Jahovic sahne çıktı ve bu sezon 15. golünü Beşiktaş ağlarına yolladı. Golün şokunu atlatmaya çalışan Beşiktaş, Talisca ve Lens ile girdiği net fırsatları değerlendiremedi. 82. dakikada ise adeta maçın kırılma anı yaşandı. Konyaspor üst üste 2 net pozisyon yakaladı. Önce Jahovic karşı karşıya kaldığı pozisyonda Fabri'yi geçemedi, ardından Hadziahmetovic'in vuruşunu Pepe çizgiden çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.
PEPE DE TALISCA DA DERBİDE YOK
Öte yandan ikinci yarıda Pepe'nin ardından sarı kart gören Talisca da cezası sebebiyle Fenerbahçe derbinde forma giyemeyecek.
Bu skorun ardından Beşiktaş 41, Atiker Konyaspor 21 puanda haftayı tamamladı.
Kaynak: haberinburada
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