

Darbe gecesi Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı'na, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ve Çiftlik Polis Merkezi Amirliği'ne ateş açan çoğu helikopter pilotu 155 şüpheli hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianame; Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak ve Genelkurmay İkinci Başkanı Yaşar Güler ‘hürriyetinden yoksun bırakma suçu mağdurları' arasında yer aldı.







15 Temmuz darbe girişimi gecesi Ankara'da darbeye iştirak eden Kara Havacılık Komutanlığı'nda görevli 155 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.







BİR NUMARA ÜNSAL COŞKUN







Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Alpaslan Karabay tarafından hazırlanan iddianamenin 1 numaralı şüphelisi Ünsal Coşkun oldu. Coşkun hakkında 154 şüpheli hakkındaki suçlamaların yanı sıra 'Askeri Komutanlığın Gasbı' suçlaması da yer aldı.







3 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET







Çoğu Kara Havacılık Komutanlığı bünyesindeki askerlerden oluşan ve darbe gecesi Ankara'da terör estiren şüpheliler hakkında 'Silahlı Terör Örgütü Yönetme', 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme', 'Türkiye Büyük Millet Meclisini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme', 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Ortadan Kaldırmaya Veya Görevini Yapmasını Engellemeye Teşebbüs Etme', 'Nitelikli Şekilde Kasten İnsan Öldürmek', 'Nitelikli Şekilde Kasten İnsan Öldürmeye Teşebbüs Etmek' ve 'Nitelikli Şekilde Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakmak' suçları kapsamında ceza istendi. Savcı Karabay şüpheliler hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet talep etti. Bunu yanı sıra farklı suçlardan da hapis cezaları istedi.







3 MİT PERSONELİ MAĞDUR







Hazırlanan iddianamede 'suçtan zarar görenler' arasında Emniyet Genel Müdürlüğü, Çiftlik Polis Merkezi ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarlığı yer aldı. Başsavcı Vekili Ergün Şahin tarafından onaylanan 2489 sayfalık 6 bölümden oluşan iddianame Ankara Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Yaralanan 276 mağdur arasında M-11125, M-11238 ve T-02735 kod numaralı 3 MİT personelinin bulunması dikkat çekti.







Ankara'da 15 Temmuz gecesi Kara Havacılık Komutanlığı darbecilerin koordine olduğu en önemli askeri birliklerden birisi olmuştu. Bu komutanlıkta toplanan darbeci helikopter pilotları Ankara'nın birçok noktasına saldırı gerçekleştirmişti. Ankara semalarında uçan helikopterlerin büyük bölümü bu komutanlıktan havalanmıştı. Havalanan bu helikopterler 28 kişinin şehit olmasına, 276 kişinin de yaralanmasına sebep olmuştu.











kaynak:sabah