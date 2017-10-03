Kara Harp Okulu 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni düzenlendi. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli konuşmasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve nice kahraman komutanların mezun olduğu şanlı yuvada bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Açılış töreninde Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi de ilgi odağı oldu.

"ÜNİFORMANIZIN SORUMLULUĞU, MİLLETİMİZE DE KARŞIDIR"

Yeni eğitim ve öğretim yılının Harbiyelilere, Kara Harp Okuluna, millete ve ülkeye hayırlı olmasını temennisinde bulunan Canikli, "Sevgili Harbiyeliler, üzerinizdeki üniformayı taşımak ağır bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu her zaman üzerinizde hissedin. Bu sorumluluk milletimize karşı olan bir sorumluluktur. Bu sorumluluk 'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz.' diyen ecdadımıza karşı bir sorumluluktur." diye konuştu."VATANIN KORUNMASI İÇİN HER TÜRLÜ BEDELİ ÖDEMEYE HAZIRIZ"

Dünyanın en kıymetli coğrafyasında, atalardan yadigar kalan kutlu vatanın korunması için icabında her türlü bedeli ödemeye hazır olunmasının önemine değinen Canikli, Kara Harp Okulunun 2 bin 200 Harbiyeli ve farklı ülkelerden 310 misafir askeri personeliyle yeni eğitim ve öğretim yılına başladığını belirtti.KARA HARP OKULU'NDA İLK BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRENCİ

Kara Harp Okulu'ndaki Törende Milli Savunma Bakanlığı'nın kararıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) başörtü serbestisinin ardından Kara Harp Okulu tarihinde ilk kez bir başörtülü öğrenci de yeni eğitim öğretim yılına başladı. Daha önce Hava Harp Okulu'na Merve Gürbüz adlı bir öğrenci de başörtülü kabul edilmişti.

Kaynak: haberinburada