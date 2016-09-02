Halk arasında "kara altın" olarak da adlandırılan ve tespih ile takı sektöründe kullanılan Oltu taşı, madenden çıkarılmasından satıcısına kadar binlerce insana ekmek kapısı oldu.



Erzurum'un Oltu ilçesinden çıkarılan, tespih ve takı eşyalarının vazgeçilmez aksesuarları arasında yer alan Oltu taşı, binlerce insanın da geçim kaynağı oldu.







Halk arasında "kara altın" olarak adlandırılan Oltu taşı, ilçedeki dağlarda yer alan maden yataklarından köylüler tarafından çekiç, murç, kazma ve kürek yardımıyla güçlükle çıkartılıyor.







İlkel yöntemlerle kayalar oyularak çıkartılıp teneke kutu ve inşaatta kullanılan el arabalarına konulan Oltu taşı, daha sonra araçlar ile ilçe merkezi ve Erzurum kent merkezindeki atölyelere ulaştırılıyor.