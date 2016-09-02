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'kara altın' binlerce kişinin geçim kaynağı oldu...

'KARA ALTIN' BİNLERCE KİŞİNİN GEÇİM KAYNAĞI OLDU...

Halk arasında "kara altın" olarak da adlandırılan ve tespih ile takı sektöründe kullanılan Oltu taşı, madenden çıkarılmasından satıcısına kadar binlerce insana ekmek kapısı oldu.

Tarih : 02 Eylül 2016, 12:33
Puan Ver : 'kara Altın' Binlerce Kişinin Geçim Kaynağı Oldu...(6/10)4


Erzurum'un Oltu ilçesinden çıkarılan,  tespih ve takı eşyalarının vazgeçilmez aksesuarları arasında yer alan Oltu taşı,  binlerce insanın da geçim kaynağı oldu.



Halk arasında "kara altın" olarak adlandırılan Oltu taşı, ilçedeki  dağlarda yer alan maden yataklarından köylüler tarafından çekiç, murç, kazma ve  kürek yardımıyla güçlükle çıkartılıyor.



İlkel yöntemlerle kayalar oyularak çıkartılıp teneke kutu ve inşaatta  kullanılan el arabalarına konulan Oltu taşı, daha sonra araçlar ile ilçe merkezi  ve Erzurum kent merkezindeki atölyelere ulaştırılıyor.








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