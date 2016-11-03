KAR YOLLARI KAPADI OKULLAR TATİL OLDU
Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Ağrı'nın diyadin ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar kar nedeniyle dün tatil edildi. Kar yağışının etkili olduğu Doğu Anadolu'da 411 köy yolunun merkezlerle ulaşım bağlantısı kesildi. Kar kalınlığı Ağrı kent merkezinde 25 santime ulaştı, gecenin en düşük sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde sıfırın altında 16.7 derece oldu.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar