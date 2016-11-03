

Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Ağrı'nın diyadin ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar kar nedeniyle dün tatil edildi. Kar yağışının etkili olduğu Doğu Anadolu'da 411 köy yolunun merkezlerle ulaşım bağlantısı kesildi. Kar kalınlığı Ağrı kent merkezinde 25 santime ulaştı, gecenin en düşük sıcaklığı Ardahan'ın Göle ilçesinde sıfırın altında 16.7 derece oldu.