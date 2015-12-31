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kar yağışı yol durumu tem kocaeli-istanbul yolu kapandı!

KAR YAĞIŞI YOL DURUMU TEM KOCAELİ-İSTANBUL YOLU KAPANDI!

Kar yağışı yol durumu son dakika bilgilerine göre, Kocaeli-İstanbul yolu ulaşıma kapandı.

Tarih : 31 Aralık 2015, 09:33
Puan Ver : Kar Yağışı Yol Durumu Tem Kocaeli-İstanbul Yolu Kapandı!(6/10)7


Kar yağışı yol durumu son dakika bilgilerine göre, Kocaeli-İstanbul yolu ulaşıma kapandı.



Kocaeli'de etkili olan yoğun kar yağışı sonucu TEM'in Dilovası Mevkii'nde araçların kayması sonucu meydana gelen kazalar nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı.



YOL DURUMU KOCAELİ SON DURUM



Saat 08.30 sıralarında karayolunun kapanması üzerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Kapanan karayolunda uzun araç konvoyu oluşurken trafik ve karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kocaeli'nde kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye ulaştı.








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