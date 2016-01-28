

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kent genelinde 37 mahalle ve 76 mezra olmak üzere 113 yerleşim birimiyle halen ulaşımın sağlanamadığı, ekiplerin koordineli olarak yol açma çalışmalarına devam ettiği belirtildi.Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği, sabah ve akşam saatlerinde buzlanma, don olayıyla, pus ve yer yer sis beklendiği bildirildi.







Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediğine yer verilen açıklamada, yaşanabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.