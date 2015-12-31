O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

KAR YAĞIŞI İSTANBUL'U ESİR ALDI


KAR YAĞIŞI İSTANBUL'U ESİR ALDI
Tarih : 31 Aralık 2015, 09:26
Puan Ver : Kar Yağışı İstanbul'u Esir Aldı(8/10)10


İstanbul'da dün gün boyu aralıklarla devam eden kar yağışı, gece boyunca etkisini artırarak devam ediyor. İstanbul'u beyaz örtü ile kaplayan kar yağışının yoğun bir şekilde devam ederken ara ara tipiye dönüştüğü de görüldü.



Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkisini gösteren karın kalınlığı Sancaktepe'de 6, Çekmeköy'de 7, Çatalca ve Pendik'te 4, Kartal'da 3, Sarıyer'de 2 santimetreye ulaştı.








Etiketler: Kar  Yağışı  İstanbul  U  Esir  Aldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER