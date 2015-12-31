

İstanbul'da dün gün boyu aralıklarla devam eden kar yağışı, gece boyunca etkisini artırarak devam ediyor. İstanbul'u beyaz örtü ile kaplayan kar yağışının yoğun bir şekilde devam ederken ara ara tipiye dönüştüğü de görüldü.







Kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkisini gösteren karın kalınlığı Sancaktepe'de 6, Çekmeköy'de 7, Çatalca ve Pendik'te 4, Kartal'da 3, Sarıyer'de 2 santimetreye ulaştı.