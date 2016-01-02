

Geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı yerini soğuk havaya bırakmıştı. Gün içerisinde kar yağışı beklenmeyen İstanbul'da sabah saatlerinde hafif derecede başlayan kar yağışı öğle saatlerinde etkisini arttırdı.







METEOROLOJİ'DEN YENİ AÇIKLAMA







İstanbul'da aralıklarla yağması beklenen kar yağışının yarın yerini karla karışık yağmura bırakması bekleniyor. Eksi 4 derece olan hava sıcaklığının ise bugünden itibaren yükselecek ve 12 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.