

Kar yağışı yurt genelinde etkisini sürdürüyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle 6 ilde 897 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Bölge genelinde üç gündür etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkiliyor. Bu kapsamda Erzurum'da 339, Erzincan'da 153, Ağrı'da 179, Iğdır'da 40, Tunceli'de 155 ve Kars'ta da 31 köy ve mahalle ile ulaşım sağlanamıyor. Erzurum'da, büyükşehir ve ilçe belediyesi ekipleri aralıksız şehir merkezi, köy ve mahalle yollarının açılması amacıyla çalışmalarını sürdürürken, bazı vatandaşlar ise kendi çabalarıyla ev ve iş yerlerinin önlerini temizliyor. Karabük Bolu, Bartın ve Düzce'de de kar yağışı nedeniyle 186 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Karabük İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, il genelinde dün akşam başlayan ve sabah etkili olan kar yağışı dolayısıyla Yenice ilçesinde 17 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin toplam 145 kilometre olan kapalı yollarda başlattığı kar kürüme çalışmaları devam ediyor.







Eğitime 21 ilde ara







Yurt genelinde etkili olan kar yağışı eğitimi aksatmaya devam ediyor. Kar yağışı dolayısıyla önceki gün alınan eğitime 2 gün ara verilmesi kararı gereği Erzurum, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Hakkari'de ilk ve orta dereceli okullarda dün de eğitim verilemiyor. Karadeniz'de etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Giresun, Ordu, Rize'de okullar tatil edildi. Van, Elazığ, Tunceli, Siirt, Muş ve Bingöl'de de okullar kapalıydı. Kar yağışından kaynaklanan olumsuzluklar yurdun kuzeybatısında da hayatı olumsuz etkiliyor. Düzce'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime ara verildi. Bolu, Çorum ve Konya eğitim yapılamadı.







Kars -26







Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 26 derece olarak ölçüldüğü Kars'ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi. Doğu Anadolu Bölgesi'nde, geçen salı günü başlayıp aralıklı devam eden kar yağışı yüzünden Kars'ta yollar buz tuttu. Karayolları ve belediye ekiplerinin buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptığı kentte, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu, bazı vatandaşlar da ev ve işyerleri önündeki karı temizlemeye çalıştı. Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 26 derece olarak ölçüldüğü kentte, bazı vatandaşlar soğuktan korumak için araçlarının üzerine battaniye örttü. Kar kalınlığı, Sarıkamış ilçe merkezinde 60 santimetre, Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde ise 75 santimetre olarak ölçüldü.







kaynak:yenişafak