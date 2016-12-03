KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN ÖĞRENCİ VE VATANDAŞLAR KURTARILDI
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kar ve tipi nedeniyle köy yolunda mahsur kalan 2 araçta bulunan 9'u öğrenci 19 kişi, karla mücadele ekiplerinin 3 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinden, 40 kilometre mesafedeki Bağdaş köyüne giden okul servisi ile başka bir araç, Dilektaşı köyünde kar ve tipinin kapattığı yolda mahsur kaldı.
Araçları kara saplanan ve tipi nedeniyle zor anlar yaşayan öğrenci ve vatandaşlar, uzun uğraşlara rağmen saplandıkları yerden çıkamayınca, durumu yetkililere bildirerek, yardım istedi.
Olay yerine karla mücadele ekiplerini gönderen İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği, üç saatlik çalışmanın ardından, mahsur kalan vatandaşlara ulaştı.
Kara saplanan araçları iş makinesi yardımıyla çıkaran ekipler, mahsur kalan öğrenci ve vatandaşların köylerine ulaşmasını sağladı.
kaynak:milliyet
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