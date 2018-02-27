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Kar sevincini mikrofonla haykırdı: Nasıl yağıyor görüyorsunuz

KAR SEVİNCİNİ MİKROFONLA HAYKIRDI: NASIL YAĞIYOR GÖRÜYORSUNUZ

Edirne'de kar yağışını gören bir vatandaş, sokakta karaoke mikrofonuyla bağıra bağıra kar sevinci yaşadı.

Tarih : 27 Şubat 2018, 00:50
Puan Ver : Kar Sevincini Mikrofonla Haykırdı: Nasıl Yağıyor Görüyorsunuz(8/10)4

Edirne'de yılın ilk yoğun kar yağışı etkili olmaya başladı. Bir vatandaş, kar yerleri tutmaya başladığı esnada eline karaoke mikrofonu alarak kendini Saraçlar Caddesi'ne attı.

"KAR NASIL YAĞIYOR GÖRÜYORSUNUZ"

Vatandaş kendini mikrofonu ile cep telefonuna kaydederek, "Kar nasıl yağıyor görüyorsunuz. 5 dakikada yollar bembeyaz oldu. Anlatmaya hiç gerek yok görüyorsunuz" diye konuştu.

"BURASI TRAKYA"

Aynı görüntüye giren bir başka vatandaş da, "Görüyorsunuz burası Trakya" diyerek eğlenceli bir video kaydedildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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