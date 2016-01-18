

İstanbul'da gece etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın yapacağı 137 seferi iptal ettiğini duyurdu. Atatürk Havalimanı'ndan uçak iniş ve kalkışları normal olarak yapılıyor.







Atatürk Havalimanı'nda uçaklara anti-icing olarak adlandırılan buzlanmayı önleyici sıvı sıkılma işlemi gerçekleştiriliyor. Yoğun çalışma ile yer hizmetleri şirketleri ve havayolları operasyonlarını aksama olmaması için faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor.







Atatürk Havalimanı'nda dış hatlar gidiş katındaki check-in kontuarları ve pasaport polis noktalarının boş olduğu görüldü.







Türk Hava Yolları, yarın beklenen kar yağışı nedeniyle bir açıklama yaptı. Türk Hava Yolları resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi: İstanbul, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen meteorolojik hadise ve yoğun kar yağışı bazı seferlerimiz seferlerimiz iptal edilmiştir.Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.turkısairlines.com veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz.