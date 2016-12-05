KAR KALINLIĞI 1 METRE: OKULLAR 2 GÜN TATİL!
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.
5-6 ARALIK GÜNLERİNDE EĞİTİME ARA VERİLDİ
Karlıova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, etkili olan karnedeniyle ilçe merkez ile bağlı köylerdeki tüm okullar 5 ve 6 Aralık günleri tatil edildi.
KAR KALINLIĞI BİR METREYE YÜKSELDİ
Öte yandan, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, trafik ekipleri kar ve buzlanmadan dolayı sürücüleri tedbirli olmaları için uyarıyor.
kaynak:haber7
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