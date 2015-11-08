

Ay sonuna doğru Doğu'da kar bekleniyor. İstanbul'da hava parçalı bulutlu, zamanla kuzeyi çok bulutlu olacak. Sabah ve gece kentin doğusunda yer yer pus ve sis bekleniyor.







İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, "Halk arasında bilinen adıyla ‘pastırma sıcakları'nın yavaş yavaş sonuna gelindi. Cumartesi son gün. bugünden sonra hava sıcaklıkları, ülke genelinde ortalama 5-6 derece düşecek. Özellikle Doğu Bölgesi'nde sıcaklıklarda azalma bekliyoruz. Bu ayın sonuna doğru doğuya kışın geleceğini söyleyebiliriz.







Sonra yavaş yavaş batıya doğru ilerleyecek. Ocak civarında da tüm ülkeyi etkisini altına almış olacak" dedi.