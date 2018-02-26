KAR HER SAAT BİRAZ DAHA İSTANBUL'A YAKLAŞIYOR! EDİRNE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ
Meteorolojnin günler öncesinden uyarılarını yaptığı kar yağışı Trakyadan yurda giriş yaptı. Edirne'de yağış nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Meteorolojinin günlerdir haber verdiği Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı Edirne'yi esir aldı.
EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ
Yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne'de ilk-orta-lise dereceli okullarda yarın için eğitim-öğretime 1 günlük ara verildi.
KAR YAĞIŞI, ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL'A ULAŞACAK
Öte yandan Trakya'yı esir alan kar yağışının Çarşamba ve Perşembe günü İstanbul'a ulaşması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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