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Kar Her Saat Biraz Daha İstanbul'a Yaklaşıyor! Edirne'de Okullar Tatil Edildi

KAR HER SAAT BİRAZ DAHA İSTANBUL'A YAKLAŞIYOR! EDİRNE'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Meteorolojnin günler öncesinden uyarılarını yaptığı kar yağışı Trakyadan yurda giriş yaptı. Edirne'de yağış nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Tarih : 26 Şubat 2018, 21:40
Puan Ver : Kar Her Saat Biraz Daha İstanbul'a Yaklaşıyor! Edirne'de Okullar Tatil Edildi(7/10)3

Meteorolojinin günlerdir haber verdiği Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı Edirne'yi esir aldı.

EĞİTİME BİR GÜN ARA VERİLDİ

Yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne'de ilk-orta-lise dereceli okullarda yarın için eğitim-öğretime 1 günlük ara verildi.

KAR YAĞIŞI, ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL'A ULAŞACAK

Öte yandan Trakya'yı esir alan kar yağışının Çarşamba ve Perşembe günü İstanbul'a ulaşması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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