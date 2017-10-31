Bursa'da koyunlarını otlatmak için Uludağ'a çıkan çobanlar, kar erken bastırınca dönüşe geçti. Kar altındaki 2 bin 543 metreden indirilen koyunlar, 25 kilometreyi 2 günde kat etti..

Bursa'da hayvanlarını otlatmak için 3 ay evvel Uludağ'ın zirvesine çıkaran çobanlar, karın erken yağması üzerine dönüşe geçti. Uludağ'ın 2 bin 543 metrelik zirvesindeki göller bölgesinden köylerine indirilen koyunlar, 25 kilometrelik mesafeyi iki günde kat etti.

KAR ERKEN BASTIRDI

Her yıl havaların ısınmasıyla birlikte hayvanlarını Uludağ'ın zirvesine çıkaran çobanlar, bu sene karın erken yağması üzerine dönüşe erken geçti. Yaklaşık 3 ay Uludağ'da kalan çobanlar, doğal şartlarda beslenen küçük başlarının sütünden peynir, yoğurt, kaymak yaparak Uludağ'a gezmeye gelenlere satıyor. Uludağ'ın endemik bitki türlerinden beslenen koyunlar aralık ayı başında kışı geçirmek için köylerine indiriliyor. Ancak 29 Ekimde düşen kar ve soğuk hava sebebiyle çobanlar 1 ay öncesinden dönüşe geçti. Yolculuğun 2 gün sürdüğü göçte, Uludağ'ın zirvesinden Mürseller ve Kirazlı köylerine kadar yürüyerek inen çobanlar, seneye kadar çıkamayacakları zirveden yazın topladıkları otları hayvanlarına kışın da yedirmeye devam ediyor.

HAYVANLARINI GENİŞ OTLAKLARDA OTLATIYORLAR

3 ay boyunca yaylada kalan hayvanlar 2 bin 543 metre rakımda besleniyor. Yüksek rakımlarda ağaçsız bölgede uzayan otlar için adeta birer biçme makinesi olan koyunlar, Uludağ'ın ekolojik dengesine ciddi faydalar sağlıyor. Çobanlar, Uludağ'ın endemik bitki türlerini yiyen hayvanlarının etinin ve sütünün çok leziz olduğunu söylüyor.

"ARALIK AYI GİBİ DÖNÜŞ YAPIYORDUK"

Yaylalarda geceleri kurt saldırılarına karşı özel olarak eğittikleri köpeklerle sürüleri koruyan çobanlar, hayvan saldırılarına maruz kalmamak için köpek beslediklerini söyledi. Yıllardır Uludağ bölgesinde çobanlık yapan 57 yaşındaki Mehmet Mendi, "40 yıldan beri hayvancılık yapıyorum, Temmuz ayının başında yaylaya çıkıyoruz, 3- 4 ay yaylada kalıyoruz. Aralık başı gibi geri dönüş yapıyoruz. Uludağ'da Karagöller mevkiinde yaylacılık yapıyoruz. Uludağ hayvanlarımız için çok faydalı oluyor. Biz dönüşte iki gün yolculuk yapıyoruz" dedi.

"GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR"

Normalde hayvanlarını göller bölgesinden zirveye oradan Kırkpınarlar mevkiine indirdiğini burada bir gece kaldıktan sonra orman içinden patikadan köye indiğini anlatan Mendi, "Bu sene kar erken geldi yoğun bir sis var göz gözü görmüyor bu nedenle karayolunu kullanıyoruz" dedi.

"KOYUNLARI ERKEN İNDİRMEK ZORUNDA KALDIK"

Bir diğer sürünün 55 yaşındaki çobanı Ali Kaygısız ise yılın ilk karının erken yağdığını bu nedenle Kirazlı köyüne koyunları erken indirmek zorunda kaldığını söyledi. 3,5 ay süren zirvedeki kamp sırasında yırtıcı hayvanlarla karşı karşıya kaldıklarını belirten Kahraman, çoban köpekleri sayesinde hayvanların zarar görmediğini anlattı.

Kaynak: haberinburada