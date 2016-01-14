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KAR BU GECE BASTIRACAK!


KAR BU GECE BASTIRACAK!
Tarih : 14 Ocak 2016, 11:38
Puan Ver : Kar Bu Gece Bastıracak!(10/10)10


Hava durumu son raporlarını Meteoroloji acil uyarı ile duyurdu.



Başta Ankara, Sivas, Eskişehir,Kayseri ve Katamonu olmak üzere tam 16 ilde bu gece şiddetli kar yağışı görülecek. Kar yağışı gece yarısı başlayacak ve Sabah karşı etkisini arttıracak. Yurdun doğusunda muş, Bitlis, Ağrı,Erzurum ve Erzincan hava durumu için kritik uyarı geldi; kar fena bastıracak.



YARIN OKULLAR TATİL OLUR MU?



Peki yoğun kar yağışı nedeniyle yarın, yani 14 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi sorusunun cevabı için gözler illerin valiliklerine çevrildi. Henüz illerden gelen kar tatili haberi yok.



BU İLLERE GECE YARISI KAR UYARISI!



Bu gece doğu bölgelerimizde başlayacak yağışların; yarın (Perşembe) Doğu Karadeniz'in iç kesimleri (Gümüşhane, Bayburt, Artvin ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimlerinde) ile Sivas'ın doğusu, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Muş'ta kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi şeklinde kar yağışı vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.








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