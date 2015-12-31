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kar altında dilenen suriyeli çocuklar yürek burktu

KAR ALTINDA DİLENEN SURİYELİ ÇOCUKLAR YÜREK BURKTU

İstanbul'da kar yağışının gece saatlerinde etkisini arttırmaya başladı.

Tarih : 31 Aralık 2015, 09:36
Puan Ver : Kar Altında Dilenen Suriyeli Çocuklar Yürek Burktu(7.5/10)11


İstanbul'da kar yağışının gece saatlerinde etkisini arttırmaya başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'un bazı bölgelerinde zaman zaman görüş mesafesi düşerken durma noktasına gelen trafik gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Sabah saatlerinden itibaren zaman zaman kar yağışının etkili olduğu İstanbul'da mesai bitiminin ardından vatandaşların araçlarıyla dönüşe geçmesi üzerine trafik durma noktasına geldi. E-5 Karayolu Edirne istikameti cevizlibağ ve Merter mevkilerinde yaşanan trafik nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik nedeniyle bir ambulansın araç yoğunluğu içerisinde ilerlemekte zorluk yaşadığı görüldü.



KARLI HAVADA TRAFİK IŞIKLARINDA DİLENEN SURİYELİ ÇOCUKLAR YÜREK BURKTU

Öte yandan Eyüp İlçesi Yavedut Caddesi üzerinde, ülkelerinde süren iç savaştan kaçarak İstanbul'a gelen Suriyeli çocukların trafik ışıklarında kar altında dilenmesi yürek burktu. Yolda geçen ve kırmızı ışıkta duran araç sürücülerinden dilenen Suriye'nin Halep ve Şam şehirlerinden gelmiş olan Fatma, Emine ve Osman isimli çocuklar, ailelerine ekmek götürmek için dilendiklerini belirterek, kimsenin kendilerine yardım etmediğini söylediler.








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