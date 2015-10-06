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kaptan pilot uçuş sırasında can verdi

KAPTAN PİLOT UÇUŞ SIRASINDA CAN VERDİ

ABD'de, içinde bulunan 147 yolcusuyla Phonenix'ten Boston'a gitmekte olan uçağın kaptan pilotu, uçuş sırasında yaşamını yitirdi. Yardımcı pilot uçağı acil olarak Syracuse kentine indirdi.

Tarih : 06 Ekim 2015, 10:17
Puan Ver : Kaptan Pilot Uçuş Sırasında Can Verdi(0/10)


Amerikan Havayolları'na ait 550 sefer sayılı Airbus 320 tipi uçağın kaptan pilotu, henüz bilinmeyen bir nedenle uçuş sırasında rahatsızlanarak can verdi. Kaptan pilotun ölümü üzerine, uçağın kontrolünü alan yardımcı pilot, acil uçuş izni istedi ve uçağın yönünü değiştirerek en yakın yer olan Syracuse Havalimanı'na indirdi.



Adı ve yaşı açıklanmayan kaptan pilotun ölümüne neden olan rahatsızlığı konusunda da bilgi verilmedi.



Hava trafik kontrolörleri ile mürettebat arasındaki görüşmelere ait kayıtlarda, uçakta birinin "pilot tepki vermiyor, nefes almıyor" diye bağırdığı duyuldu.



Mürettebat arasında kısa süreli paniğe yol açan olayı yolcular uçak indikten sonra öğrendi.








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