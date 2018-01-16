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Kaptan Emre'den Arda Turan'a Yakın İlgi
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Kaptan Emre'den Arda Turan'a yakın ilgi

KAPTAN EMRE'DEN ARDA TURAN'A YAKIN İLGİ

Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan, imza töreninin hemen ardından yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı. Kaptan Emre Belözoğlu, Arda Turan'a yakın ilgi gösterdi.

Tarih : 16 Ocak 2018, 03:50
Puan Ver : Kaptan Emre'den Arda Turan'a Yakın İlgi(9/10)5

Medipol Başakşehir ile ilk antrenmanına çıkan Arda Turan ile Kaptan Emre Belözoğlu yakından ilgilendi.

ARDA TURAN VE EMRE BELÖZOĞLU HASRET GİDERDİ

Milli futbolcu Arda Turan, imza töreninin ardından Medipol Başakşehir ile ilk idmanına çıktı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmanı kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ ve kulübün sponsor yöneticileri de takip etti. Yeni takımıyla ilk idmanına çıkan Arda'nın neşeli olduğu görüldü. Ayrıca idman öncesi takımın tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu ile Arda Turan, saha içinde uzun süre keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Çalışma sırasında da iki tecrübeli ismin konuşmaları devam ederken hasret giderdikleri gözlendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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