KAPTAN DENİZE DÜŞTÜ! HAREKET HALİNDEKİ BOT, SAHİLİ BİRBİRİNE KATTI
Muğla'da lastik botu kullanan kaptan denize düştü. Hızla ilerlemeye devam eden bot önce bir yata, ardından da bir otelin iskelesine çarptı. Olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yabancı bayraklı bir yata ait hareket halindeki lastik botu kullanan kaptan denize düştü. Kontrolsüz şekilde denizde dönmeye başlayan bot önce yakınındaki yata, daha sonra sahildeki bir otelin iskelesine çarptı. O sırada denizde yüzen bir kişi ise bota çarpmaktan son anda kurtuldu. Dehşet anlarını kıyıda bulunan bir tatilci an ve an cep telefonu kamerasına kaydetti.
KENDİ ETRAFINDA DÖNEREK MOTORYATA ÇARPTI
Olay, ilçeye 46 kliometre mesafedeki ünlülerin uğrak mekanı Selimiye'de meydana geldi. Yabancı bayraklı bir yata ait 4 metre uzunluğundaki lastik bir botun denizde seyrettiği sırada kaptanı suya düştü. Bu sırada kontrolsüz şekilde kıyıya hızla ilerleyen bot kendi etrafında dönerek önce yakınında bulunan motoryata çarptı. Gazı takıla kalan bot hızını alamayarak bu sefer denizde yüzmekte olan bir kişinin üzerine doğru ilerlemeye başladı. Üzerine botun hızla geldiğini gören adam bota çarpmaktan son anda kurtuldu. Hareket halinde bir otelin sahiline ilerleyen lastik bot önce bağlı bulunan bir yata daha sonra ise iskeleye çarparak durabildi.
FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ
Dehşet dakikalarının yaşandığı kazada can kaybı yaşanmazken facianın eşiğinden dönüldü. Felakete anlarını ise sahilde güneşlenen bir tatilci cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.
Kaynak: haberinburada
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