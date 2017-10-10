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Kapsamlı çalışma başladı! Varlık Fonu sıfır faizli kredi verecek

KAPSAMLI ÇALIŞMA BAŞLADI! VARLIK FONU SIFIR FAİZLİ KREDİ VERECEK

Varlık Fonu Başkan Vekili Himmet Karadağ, fon bünyesindeki varlıklara ilişkin kapsamlı bir çalışma yapıldığını belirterek fonun yatırımcıya sıfır faizli finansman sağlayacağını açıkladı.

Tarih : 10 Ekim 2017, 10:10
Puan Ver : Kapsamlı Çalışma Başladı! Varlık Fonu Sıfır Faizli Kredi Verecek(6/10)2

Ekonomik büyümeye yılda yüzde 1.5 katkı sağlaması beklenen Türkiye Varlık Fonu, dünyanın önde gelen varlık yönetimi şirketleri ve fonlarının ilgi odağı oldu. Fonun dinamik portföy yönetimi yapabilmesi için bünyesindeki varlıklara ilişkin kapsamlı bir çalışma yapılırken, atıl arsa, araziler ve uzun vadeli alacaklar da nakde çevrilecek. Yurtdışından sağlanacak finansmanın büyüklüğü fona devredilen varlıkların değerine göre belirlenecek. Fon, Türkiye'nin nitelikli yatırımlarına yüzde sıfıra kadar inen maliyetlerde finansman imkânı sunacak.

KREDİ KULLANMADIK

Yaklaşık 50 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan Türkiye Varlık Fonu, Meclis gündemine taşınan konuların başında geliyor. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, fonda mucizevî bir değnek olmadığını belirterek, zamanla mesafe kat edileceğinin altını çizdi. Fonun kredi kullandığı, bazı bakanlık ve genel müdürlük topraklarının ipotek edildiğine yönelik sorulara yanıt veren Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Himmet Karadağ ise fonun kurulduğu günden bu yana herhangi bir kredi kullanmadığının altını çizdi.

İPOTEK ETMEDİK

TVF Başkanvekili Karadağ, Türkiye Varlık Fonu'nun varlıkların satılması, teminat verilmesi, ipotek edilmesi, rehin ve kefalet gösterilmesi yönünde alınmış herhangi bir kararının bulunmadığını belirtti. Karadağ, fon üzerinden atıl duran varlıkların teminat olarak kullanılmasının önemli bir ekonomik fayda ve maliyetlerde tasarruf sağlayacağını da kaydetti.

HEDEF 200 MİLYAR DOLAR

Karadağ, önümüzdeki 6 ayda yoğun bir çalışma yürüteceklerini belirterek, fonun büyüklüğünün 200 milyar dolara ulaşacağını kaydetti. Varlık Fonu'nun daha düşük maliyetle kaynak yaratacağını belirten Karadağ, devredilen varlıkların değerleme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Karadağ, varlık fonlarının, ülkelere orta ve uzun vadeli yatırımlarının finansmanına yönelik daha düşük maliyetle kaynak yaratmanın bir yolu olduğunu ifade etti.

TAŞINMAZLARI MALİYE YÖNETİYOR

Turizm şirketlerine tahsis edilen çok sayıda Hazine taşınmazı da Fon'a devredildi. Bunlar arasında Antalya, Bodrum, Muğla, İzmir gibi turizm bölgelerindeki çok değerli taşınmazlar bulunuyor. Fon'a devredilen arazilerin toplam büyüklüğü 2.3 milyon metrekareyi bulurken, tescil ve devir işlemleri bitinceye kadar taşınmazları Maliye yönetecek. Bu arsa, arazilerin de değerlenmesine yönelik re proje çalışması yapılıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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