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Kaporta Ustasının Uçan Araba Reklamı İşleri Artırdı

KAPORTA USTASININ UÇAN ARABA REKLAMI İŞLERİ ARTIRDI

Sinop'ta kaporta ustası tarafından geliştirilen "uçan araba" reklamı müşterinin ilgisini çekmeyi başardı. Usta, ilginç reklam yöntemiyle işlerinin de arttığını belirtti.

Tarih : 09 Ocak 2018, 14:40
Puan Ver : Kaporta Ustasının Uçan Araba Reklamı İşleri Artırdı(8/10)4

Sinop sanayisinde Lazoğlu Oto Kaporta ve Boya Servisinin sahibi Hakkı Günaydın isimli bir kaporta ustası farklı bir reklam yöntemi seçti. Dükkanının çatısına direklerin üzerine 1987 model otomobili monte etti. Sanayinin birçok yerinden görülen otomobille müşterilerin ilgisini çekmeyi amaçlayan "uçan araba" reklamı hedefine ulaştı. Yerden yaklaşık 10 metre yükseklikte olan otomobili görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bazı vatandaşlar ise otomobille hatıra fotoğrafı çektiriyor.

"İNSANLARIN İLGİSİNİ ÇEKİYOR"

Reklam amaçlı böyle bir şey yaptıklarını söyleyen boya ustası Atış Gürsoy, "Patronum Trabzonlu. Reklam için ne yapalım diye düşünürken patronumuzun aklına böyle bir fikir geldi. Demir direkleri diktik sonra arabayı üzerine vinç yardımıyla monte ettik. Yaptığımız reklam işe yaradı. İşlerimizde artış oldu. İnsanların ilgisini çekiyor. Otomobile de Lazoğlu adını koyduk. Laz'ın da aklına her türlü ilginç fikir gelir" dedi.

"HAMSİ TAVADA LAZ HAVADA"

Otomobilin çok ilgi çektiğini belirten sanayi esnaflarından Hasan Gümüş, "Hamsi tavada Laz havada diye manşet oldu. Gelen geçenin ilgisini çekiyor. Hatıra fotoğrafı çektirenler oluyor. Biz de bazen müşteriye tarif ederken 'havada olan arabanın oradayız' diyoruz. Karadenizlilerin aklına böyle şeyler geliyor" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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