Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin bahçesinde 19 yaşında bir genç ölü bulundu. Yapılan araştırma sonrası gencin, kapkaç ve silahlı yağma suçundan arandığı ortaya çıktı.

Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin bahçesinde 19 yaşında bir genç ölü bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, gencin bir gün önceki silahlı yağmanın şüphelisi olduğu ortaya çıktı.

VATANDAŞ, ÖZEL GÜVENLİĞE İHBAR ETTİ

Akdeniz Üniversitesinde bir vatandaş, üniversite özel güvenlik görevlilerine Diş Hekimliği Fakültesi önündeki bankta hareketsiz oturan bir kişinin olduğunu söyledi.

BANKTA OTURAN KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ TESPİT EDİLDİ

Özel güvenlik görevlilerinin öldüğünü gördükleri kişi için 112'yi aramaları üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri intikal etti. Gözle yapılan kontrollerde vücudunda herhangi bir kesici-delici alet ve ateşli silah yarasının bulunmadığı anlaşıldı.

KAPKAÇ VE SİLAHLI YAĞMA SUÇLARINDAN ARANIYORMUŞ

Şahsın kimlik tespitinde isminin C.M. (19) olduğu, yapılan arşiv incelemesinde daha önce kapkaç olayının şüphelisi olarak yakalanarak hakkında işlem yapıldığı, ayrıca 1 Mart'ta Ahatlı Mahallesi'ndeki silahlı yağmanın şüphelisi olduğu ve arandığı ortaya çıktı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ DEĞİL

İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamada, C.M'nin üniversite öğrencisi olmadığı, ölüm nedeninin otopsinin ardından netlik kazanacağı ifade edildi.

Kaynak: haberinburada