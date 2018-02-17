KAPININ ALTINDA KALAN KADIN, FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ!
Endonezya'da 2 kişinin taşıdığı kapıyı tutmaya çalışan kadın kapının altında kalarak feci şekilde can verdi.
Korkunç kaza Endonezya'da yaşandı. Görüntülerde, iki kişinin kaldırmaya çalıştığı kapıyı bir kadının tutmaya çalıştığı görülüyor. Ancak dev kapı bir anda kadının üzerine devriliyor.
O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA
Talihsiz kadın hayatını kaybederken o anlar güvenlik kamerasına yansıyor.
Kaynak: haberinburada
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