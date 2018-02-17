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Kapının altında kalan kadın, feci şekilde can verdi!

KAPININ ALTINDA KALAN KADIN, FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ!

Endonezya'da 2 kişinin taşıdığı kapıyı tutmaya çalışan kadın kapının altında kalarak feci şekilde can verdi.

Tarih : 17 Şubat 2018, 17:00
Puan Ver : Kapının Altında Kalan Kadın, Feci Şekilde Can Verdi!(9/10)5

Korkunç kaza Endonezya'da yaşandı. Görüntülerde, iki kişinin kaldırmaya çalıştığı kapıyı bir kadının tutmaya çalıştığı görülüyor. Ancak dev kapı bir anda kadının üzerine devriliyor.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Talihsiz kadın hayatını kaybederken o anlar güvenlik kamerasına yansıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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