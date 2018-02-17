Korkunç kaza Endonezya'da yaşandı. Görüntülerde, iki kişinin kaldırmaya çalıştığı kapıyı bir kadının tutmaya çalıştığı görülüyor. Ancak dev kapı bir anda kadının üzerine devriliyor.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Talihsiz kadın hayatını kaybederken o anlar güvenlik kamerasına yansıyor.

Kaynak: haberinburada