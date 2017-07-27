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Kapıkule'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı, araçların camları kırıldı

KAPIKULE'YE CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU YAĞDI, ARAÇLARIN CAMLARI KIRILDI

Edirne'de Bulgaristan sınırındaki Kapıkule Sınır Kapısı ve çevresinde etkili olan kısa süreli şiddetli rüzgar ve sağanak yağış, günlük yaşamı felç etti. Ceviz büyüklüğündeki dolu ise araçlarda maddi hasara neden olurken, onlarca aracın camları kırıldı.

Tarih : 27 Temmuz 2017, 20:00
Puan Ver : Kapıkule'ye Ceviz Büyüklüğünde Dolu Yağdı, Araçların Camları Kırıldı(9/10)5

Günlerdir aşırı sıcakların etkili olduğu Edirne'de, sağanak yağış yurda Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı. Balkanlar üzerinden gelen sağanak yağışın etkisine giren kentte 35 derece olan hava sıcaklığı yaklaşık 10 derece azaldı.

CEVİZ BÜYÜKLÜĞÜNDE DOLU ARAÇLARIN CAMINI KIRDI

Kapıkule Sınır Kapısı ve çevresindeki köylerde etkili olan şiddetli rüzgarın ardından, yaklaşık 10 dakika süren ceviz büyüklüğündeki dolu yağışı günlük yaşamı kısa süreliğine felç etti. Dolunun etkili olduğu bölgelerde ayçiçek tarlaları hasar gördü. Araçlarda maddi hasara neden alan dolu, bir çok aracın camlarının kırılmasına neden oldu.

SEL UYARISI YAPILDI

Meteoroloji verilerine göre Edirne'nin yanı sıra Kırklareli'de de şiddetli yağış bekleniyor. Akşam saatlerinde etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle Edirne Belediye Başkanlığı, kent hoparlörlerinden şiddetli yağış nedeniyle vatandaşların sel baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarı anonsları yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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