KAPIKULE'DEKİ KUYRUĞUN BAŞI VAR, SONU YOK
Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirip Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşadıkları bölgelere dönen gurbetçiler, Kapıkule'de 4 kilometre kuyruk oluşturdu.
Yıllık izinlerini memleketlerinde geçirip Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşadıkları bölgelere dönen gurbetçiler, Kapıkule'de 4 kilometre kuyruk oluşturdu. Sağanak yağışın altında Kapıkule'den çıkış yapmayı bekleyen Türk işçiler, 'Gelirken çok güzel ama giderken hüzünlü oluyoruz" dedi.
Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini Türkiye'de anavatanlarında geçirmek isteyen gurbetçilerin, geliş yolculuklarındaki uzun araç kuyruğu manzaraları, dönüş yolculuklarında da aynı görüntülere sahne oluyor. Kurban Bayramı öncesi yaşadıkları ülkelere dönmek isteyen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda 4 kilometre araç kuyruğu oluşturdu.
"GELİRKEN GÜZEL AMA DÖNÜŞ HÜZÜNLÜ"
Edirne'yi sabah saatlerinde etkisi altına alan sağanak yağışın yanı sıra uzun bekleme süreleri nedeniyle zor anlar yaşayan Türk işçiler, 'Burası bizim anavatanımız. Gelirken güzel ama dönüşümüz hüzünlü oluyor' diyerek, memleket sevgilerini ve özlemlerini bir kez daha dile getiriyor.
TÜRK GÜMRÜK YETKİLİLERİNDEN AN BE AN DURUM PAYLAŞIMLARI
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri, resmi internet sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından an be an sınır kapılarındaki trafik durumunu paylaşarak, gurbetçi vatandaşların sınır kapılarındaki yoğunluk nedeniyle etkilenmemeleri için daha akıcı ve boş olan kapılara yönlenmelerini sağlıyor. Yapılan açıklamada, Kapıkule'nin yoğun olduğu bildirilirken, Hamzabeyli, İpsala, Dereköy ve Pazarkule Sınır Kapıları'nı tercih etmeleri tavsiye ediliyor. Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri de kuyruklarda kontrollerini sürdürürken, sıra nizamının bozulmaması için sürücüleri zaman zaman uyarıyor.
Kaynak: haberinburada
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