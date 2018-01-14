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Kapıkule'de Tır Kuyruğu 16 Km'yi Buldu
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Kapıkule'de TIR Kuyruğu 16 Km'yi Buldu

KAPIKULE'DE TIR KUYRUĞU 16 KM'Yİ BULDU

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen TIR'ların oluşturduğu kuyruk, 16 kilometreyi buldu.

Tarih : 14 Ocak 2018, 18:00
Puan Ver : Kapıkule'de Tır Kuyruğu 16 Km'yi Buldu(5/10)1

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen tırların oluşturduğu kuyruk, 16 kilometreyi buldu. Alınan bilgiye göre, ihracat yüklerini teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan TIR sürücüleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

"PERİŞAN HALDEYİZ, 24 SAATTİR UYKUSUZ BEKLİYORUZ"

İstanbul'dan yüklediği yükü İngiltere'ye götüren Seçkin Aksoy, yaklaşık 24 saattir kuyrukta sıranın kendisine gelmesini beklediğini belirtti.

Kuyrukta beklerken büyük sıkıntılar çektiklerini anlatan Aksoy "Daha uyku uyumadım. Dün öğlenden beri sırada bekliyorum. Yemek yok, tuvalet yok, perişan haldeyiz. Bunun bir çaresini bulsunlar. Bizler de insanız." dedi.

650 TIR SIRADA BEKLİYOR

Başka bir tır şoförü Mustafa Özdemir ise İstanbul'dan yüklediği yükü Polonya'ya götürdüğünü belirtti.

"Sırada beklemek hiç gücüme gitmiyor, ama şu sollamalar çok gücüme gidiyor." diyen Özdemir, "Termoking TIR'lara geçiş önceliği veriliyor ama tekstil ve kuru gıda yüklü tırlar bile sollama yapıyor. Benim sadece gücüme giden bu. Yetkililerden bu konuya çözüm getirmesini istiyoruz." diye konuştu.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 650 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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