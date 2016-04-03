

TIR sürücüleri iç gümrüklerin araçları hafta sonu bırakması nedeniyle yoğunluk oluştuğunu ifade ederek, "İç gümrükler işlemleri hafta sonları bir anda yapıyor. Bu nedenle çıkan tüm araçlar aynı anda Kapıkule'ye gelince saatlerce beklemek zorunda kalıyoruz" dedi.







Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda çıkış yapacak TIR'lar uzun kuyruklar oluşturdu. İhracat yüklerini hafta başına yetiştirmek isteyen TIR sürücüleri dün gece saatlerinden itibaren sıraya girdi ancak yoğunluk nedeniyle sınırda kuyruklar uzadı.







Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen araçlardan yaklaşık 300'ü TIR parkında, diğerleri ise yol kenarında yaklaşık 10 kilometre kuyruk oluşturdu.