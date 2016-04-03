O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

Kapıkule'de TIR kuyruğu 10 kilometreyi geçti

KAPIKULE'DE TIR KUYRUĞU 10 KİLOMETREYİ GEÇTİ

EDİRNE'de Kapıkule sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen TIR'lar yaklaşık 10 kilometre kuyruk oluşturdu.

Tarih : 03 Nisan 2016, 18:35
Puan Ver : Kapıkule'de Tır Kuyruğu 10 Kilometreyi Geçti(8/10)9


TIR sürücüleri iç gümrüklerin araçları hafta sonu bırakması nedeniyle yoğunluk oluştuğunu ifade ederek, "İç gümrükler işlemleri hafta sonları bir anda yapıyor. Bu nedenle çıkan tüm araçlar aynı anda Kapıkule'ye gelince saatlerce beklemek zorunda kalıyoruz" dedi.



Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda çıkış yapacak TIR'lar uzun kuyruklar oluşturdu. İhracat yüklerini hafta başına yetiştirmek isteyen TIR sürücüleri dün gece saatlerinden itibaren sıraya girdi ancak yoğunluk nedeniyle sınırda kuyruklar uzadı.



Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a çıkış yapmak isteyen araçlardan yaklaşık 300'ü TIR parkında, diğerleri ise yol kenarında yaklaşık 10 kilometre kuyruk oluşturdu.








Etiketler: Kapıkule  De  Tır  Kuyruğu  10  Kilometreyi  Geçti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER