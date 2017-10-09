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Kapıkule'de 12 Kilometrelik TIR Kuyruğu Oluştu

KAPIKULE'DE 12 KİLOMETRELİK TIR KUYRUĞU OLUŞTU

Yurt dışına çıkacak TIR'lar Kapıkule'de 12, Hamzabeyli'de ise 6 kilometre kuyruk oluşturdu.

Tarih : 09 Ekim 2017, 17:40
Puan Ver : Kapıkule'de 12 Kilometrelik Tır Kuyruğu Oluştu(6/10)8


Türkiye'den Avrupa'ya geçiş yapacak TIR'lara uygulanan işlem süresi, Bulgaristan tarafında yoğunluk nedeniyle uzayınca TIR kuyruğu Kapıkule Sınır Kapısı'nda 12, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ise 6 kilometreye ulaştı. Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 500, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünden ise yaklaşık 250 TIR yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.



MAZOT HAKKI KUYRUKLARI UZATIYOR



Uzun süredir kuyrukta beklediğini belirten Veysel Süer, "Bu kuyruğun sebebi neyse çözülmesini istiyoruz. Her zaman bu kuyrukla karşılaşıyoruz. Mazot alım hakkının 550 litreden 900 litreye çıkması da kuyrukları uzatıyor. Sırada böyle durdukça takometre işliyor. Kaçaklar araçlarımıza girmeye çalışıyor. Büyük bir stres yaşıyoruz. Normalde gitmem gereken yolun yarısını bile gidemedim." dedi.



"20 SAATTİR SIRADAYIZ"



Almanya'ya yedek parça götüren TIR şoförü Feridun Kahraman ise Bulgaristan tarafının yavaş çalıştığını belirtti.



Uykusuz şekilde sırada beklediğini anlatan Kahraman, "20 saattir sıradayız. Kuyrukta beklemek bizim psikolojimizi bozuyor. Sırada en büyük sorumuz tuvalet sorunu. Artık bu sorunlar çözülsün. Şoförler olarak sıkıntı içindeyiz." şeklinde konuştu.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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