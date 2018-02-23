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Kapıkule'de 10 Kilometrelik TIR Kuyruğu

KAPIKULE'DE 10 KİLOMETRELİK TIR KUYRUĞU

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen TIR'lar, 10 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Tarih : 23 Şubat 2018, 12:20
Puan Ver : Kapıkule'de 10 Kilometrelik Tır Kuyruğu(9/10)5

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen TIR'lar, 10 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Alınan bilgiye göre, ihracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan TIR sürücüleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu.

YAKLAŞIK 400 TIR BEKLİYOR

Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan TIR kuyruğu, 10 kilometreyi buldu.

Kapıkule Sınır Kapısı önünde yaklaşık 400 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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