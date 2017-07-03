KAPIKULE SINIR KAPISINDA YOĞUNLUK!
Dünyanın ikinci büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule, hareketli günler yaşıyor. Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçiler akın akın geliyor.
Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Kapıkule Sınır Kapısı'nda, 10 peronun da aktif olarak çalışması ve saatte peron başına 25 aracın giriş yapmasına rağmen, sahada uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor.
24 saatte 5 bin 105 araç
Kapıkule'de 2 Temmuz 2017 Pazar günü 24 saatlik zaman diliminde 5 bin 105 aracın yurda giriş işlemi, 23 bin 391 yolcunun ise pasaport işlemlerinin yapıldığı bildirildi. Geçen yıl aynı günle kıyaslandığında ise bin 500 yolcu araçlık fazla gümrük işlemi yapıldığı belirtildi.
kaynak:sözcü
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