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kapıkule sınır kapısı'nda tır kuyruğu

KAPIKULE SINIR KAPISI'NDA TIR KUYRUĞU

Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, 7 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Tarih : 23 Mart 2017, 17:00
Puan Ver : Kapıkule Sınır Kapısı'nda Tır Kuyruğu(6/10)6


Taşıdıkları ihracat yüklerini götürecekleri Avrupa ülkelerine bir an önce ulaştırmak isteyen tır şoförleri, Bulgaristan tarafının işlemleri yavaş sürdürmesi nedeniyle Kapıkule'de yoğunluğuna neden oldu.



Tır şoförleri, Türkiye'den çıkış yapmak için sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.



Tır şoförü Erkan Morgil, İstanbul'dan yüklediği yükü Almanya'ya götürdüğünü belirtti.



 



kaynak:sabah








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