KAPIKULE SINIR KAPISI'NDA TIR KUYRUĞU
Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, 7 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
Taşıdıkları ihracat yüklerini götürecekleri Avrupa ülkelerine bir an önce ulaştırmak isteyen tır şoförleri, Bulgaristan tarafının işlemleri yavaş sürdürmesi nedeniyle Kapıkule'de yoğunluğuna neden oldu.
Tır şoförleri, Türkiye'den çıkış yapmak için sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.
Tır şoförü Erkan Morgil, İstanbul'dan yüklediği yükü Almanya'ya götürdüğünü belirtti.
kaynak:sabah
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