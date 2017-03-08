Kapıda Vizeye Bir Yıl Daha Devam
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kapıda vizeye bir yıl daha devam

KAPIDA VİZEYE BİR YIL DAHA DEVAM

Yunanistan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrougalos, Yunan adalarına girişte, kapıda vize alınabilmesini sağlayan uygulamanın bir yıl daha uzatılacağını söyledi.

Tarih : 08 Mart 2017, 14:49
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Yunanistan'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Vekili Yorgos Katrougalos, Yunan adalarına girişte, kapıda vize alınabilmesini sağlayan uygulamanın bir yıl daha uzatılacağını söyledi.



Yorgos Katrougalos, daha önce aksi yönde verilen kararın değiştirilmesi için hükümetin çaba harcadığına dikkati çekerek, "En sonunda çalışmalarımız ürün verdi, AB Komisyonunun Göçten Sorumlu üyesi Dimitris Avramopulos dün Brüksel'de söz konusu adaların belediye başkanlarına 'kapıda vize' uygulamasının bir yıl daha uzatıldığını söyledi." ifadesini kullandı.



 



kaynak:haberler








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