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Kapıda sevgilisini beklerken kurşun yağmuruna tutuldu

KAPIDA SEVGİLİSİNİ BEKLERKEN KURŞUN YAĞMURUNA TUTULDU

Kayseri'den ticari taksiyle Ankara'ya sevgilisini almaya geldiği belirtilen adam, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Tarih : 18 Şubat 2018, 09:50
Puan Ver : Kapıda Sevgilisini Beklerken Kurşun Yağmuruna Tutuldu(5/10)1

Kayseri'den ticari taksiyle Ankara'ya sevgilisini almaya geldiği iddia edilen bir kişi, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Kayseri'de yaşayan Savaş Türkmen (22), Ankara'da bulunan ve henüz kimliği belirlenemeyen sevgilisini almak için bir ticari taksiyle 450 lira karşılığında anlaştı.

SEVGİLİSİNİ BEKLERKEN SALDIRIYA UĞRADI

Türkmen, taksiyle Ankara'nın Mamak ilçesi Çatak Caddesi'ne geldi. Cadde üzerinde bir ev önünde sevgilisini beklemeye başlayan Türkmen, burada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

YARALI HALDE KAÇTI

Bunun üzerine kaçmaya başlayan Türkmen ile saldırgan arasında kovalamaca yaşandı. 22 yaşındaki Türkmen, bir süre sonra vücuduna isabet eden kurşun nedeniyle yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Türkmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis, çok sayıda boş kovan buldu.

SALDIRGAN KOVALAMA SIRASINDA AYAKKABISINI DÜŞÜRDÜ

Cinayet zanlısının, olayın ardından Türkmen'in sevgilisi ile başka bir kadını da alarak bir otomobille kaçtığı iddia edildi. Saldırgan, kovalamaca sırasında ayakkabısını da yol kenarında düşürdü.

Türkmen'i Kayseri'den Ankara'ya getiren taksi şoförünün ise olay sırasında paniğe kapılarak aracıyla Çatak Cadde ile Bostancık Cadde kavşağına kadar uzaklaştığı anlaşıldı.

Taksi şoförü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Polis, olayın yaşandığı yerin yakınındaki binaların güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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