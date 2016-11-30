

YÖK,KHK uyarınca kapatılan vakıf yükseköğretim kurumu öğrencilerinden diğer yükseköğretim kurumlarına merkezi yerleştirme sonucu kayıt yaptıranların öğrenim ücretleri açıklandı. Şehit ve gazi yakını ile engelli öğrenciler, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla kapatılan vakıf yükseköğretim kurumundaki statüleri de esas alınarak ücret ödemeyecek.



Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca kapatılan vakıf yükseköğretim kurumu öğrencilerinden diğer yükseköğretim kurumlarına merkezi yerleştirme sonucu kayıt yaptıranların öğrenim ücretlerinin belirlendiği bildirdi.







YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin KHK uyarınca kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerden diğer yükseköğretim kurumlarına merkezi yerleştirme sonucunda kayıt yaptıranların öğrenim ücretleri ve ödeme süreci belirlendi. Buna göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yerleştirilen öğrenciler, 2015-2016 eğitim öğretim döneminde ödemiş oldukları öğrenim ücretlerine Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) yayınlanan Ağustos 2016 dönemi tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) artış oranı (yüzde 8,05) uygulanarak hesaplanan ücreti, kayıt yaptırdıkları yükseköğretim kurumlarına ödeyecek. Öğrencilerin, ödenecek ücretin tespiti için 2015-2016 eğitim-öğretim yılına ait ödemeleri, banka dekontu, makbuz, hesap ekstresi gibi belgelerle kanıtlamaları gerekiyor. Belgelerini ibraz edemeyenler, ücretlerini "www.yok.gov.tr/" adresinde yer alan tabloya göre ödeyecek...







kaynak:milliyet