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kapatılan üniversitelerin öğrencileri için öğrenim ücretleri belirlendi

KAPATILAN ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ BELİRLENDİ

YÖK,KHK uyarınca kapatılan vakıf yükseköğretim kurumu öğrencilerinden diğer yükseköğretim kurumlarına merkezi yerleştirme sonucu kayıt yaptıranların öğrenim ücretleri açıklandı.

Tarih : 30 Kasım 2016, 16:50
Puan Ver : Kapatılan Üniversitelerin Öğrencileri İçin Öğrenim Ücretleri Belirlendi(5/10)7


YÖK,KHK uyarınca kapatılan vakıf yükseköğretim kurumu öğrencilerinden diğer yükseköğretim kurumlarına merkezi yerleştirme sonucu kayıt yaptıranların öğrenim ücretleri açıklandı. Şehit ve gazi yakını ile engelli öğrenciler, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla kapatılan vakıf yükseköğretim kurumundaki statüleri de esas alınarak ücret ödemeyecek.



Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Kanun Hükmünde Kararname  (KHK) uyarınca kapatılan vakıf yükseköğretim kurumu öğrencilerinden diğer  yükseköğretim kurumlarına merkezi yerleştirme sonucu kayıt yaptıranların öğrenim  ücretlerinin belirlendiği bildirdi.



 YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 667 sayılı Olağanüstü Hal  Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin KHK uyarınca kapatılan vakıf yükseköğretim  kurumlarında kayıtlı öğrencilerden diğer yükseköğretim kurumlarına merkezi  yerleştirme sonucunda kayıt yaptıranların öğrenim ücretleri ve ödeme süreci  belirlendi.  Buna göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yerleştirilen  öğrenciler, 2015-2016 eğitim öğretim döneminde ödemiş oldukları öğrenim  ücretlerine Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) yayınlanan Ağustos 2016 dönemi  tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) artış oranı (yüzde 8,05) uygulanarak hesaplanan  ücreti, kayıt yaptırdıkları yükseköğretim kurumlarına ödeyecek.  Öğrencilerin, ödenecek ücretin tespiti için 2015-2016 eğitim-öğretim  yılına ait ödemeleri, banka dekontu, makbuz, hesap ekstresi gibi belgelerle  kanıtlamaları gerekiyor.  Belgelerini ibraz edemeyenler, ücretlerini "www.yok.gov.tr/" adresinde  yer alan tabloya göre ödeyecek...



 



kaynak:milliyet








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