

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmi Er, Yükseköğretim Genel Kurulunun dün gerçekleştirdiği toplantıda, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin, hangi üniversitelere yerleştirileceğiyle ilgili esasların karara bağlandığını bildirdi. Kapatılan üniversitelerden sadece Fatih Üniversitesi'nin öğrencilerinin hangi yükseköğretim kurumlarında eğitim alacağı şimdilik belli değil, YÖK bununla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.







Son günlerde yaşanan olaylardan dolayı kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin ne yapacağı merak konusu oldu. Beklenen cevap ise YÖK'ten geldi. YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmi Er, bu öğrencilerin hangi yükseköğretim kurumlarında eğitim alacağını açıkladı. YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmi Er, Yükseköğretim Genel Kurulu'nun dün gerçekleştirdiği toplantıda, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin, hangi üniversitelere yerleştirileceğiyle ilgili esasların karara bağlandığını belirtti. Bu kapsamda, kapatılan 13 vakıf üniversitesinin öğrencilerinin yerleştirileceği üniversitelerin belirlendiğini ifade eden Er, öğrenci sayısı fazla olan Fatih Üniversitesi'nin öğrencilerinin yerleştirilmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, Kanuni Üniversitesi'nin ise eğitim öğretime başlamadığını belirtti.