O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

kapatılan üniversitelerin öğrencileri hangi üniversiteye gidecek?

KAPATILAN ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRENCİLERİ HANGİ ÜNİVERSİTEYE GİDECEK?

YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmi Er, Yükseköğretim Genel Kurulunun dün gerçekleştirdiği toplantıda, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin, hangi üniversitelere yerleştirileceğiyle ilgili esasların karara bağlandığını bildirdi.

Tarih : 29 Temmuz 2016, 16:49
Puan Ver : Kapatılan Üniversitelerin Öğrencileri Hangi Üniversiteye Gidecek?(4.7/10)6


YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmi Er, Yükseköğretim Genel Kurulunun dün gerçekleştirdiği toplantıda, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin, hangi üniversitelere yerleştirileceğiyle ilgili esasların karara bağlandığını bildirdi. Kapatılan üniversitelerden sadece Fatih Üniversitesi'nin öğrencilerinin hangi yükseköğretim kurumlarında eğitim alacağı şimdilik belli değil, YÖK bununla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.



Son günlerde yaşanan olaylardan dolayı kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin ne yapacağı merak konusu oldu. Beklenen cevap ise YÖK'ten geldi. YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmi Er, bu öğrencilerin hangi yükseköğretim kurumlarında eğitim alacağını açıkladı. YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rahmi Er, Yükseköğretim Genel Kurulu'nun dün gerçekleştirdiği toplantıda, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan üniversitelerin öğrencilerinin, hangi üniversitelere yerleştirileceğiyle ilgili esasların karara bağlandığını belirtti. Bu kapsamda, kapatılan 13 vakıf üniversitesinin öğrencilerinin yerleştirileceği üniversitelerin belirlendiğini ifade eden Er, öğrenci sayısı fazla olan Fatih Üniversitesi'nin öğrencilerinin yerleştirilmesiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, Kanuni Üniversitesi'nin ise eğitim öğretime başlamadığını belirtti.








Etiketler: Kapatılan  Üniversitelerin  Öğrencileri  Hangi  Üniversiteye  Gidecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER