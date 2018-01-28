15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişiminin ardından OHAL kapsamında yayınlanan Kanun Hükmündeki Kararname ile 31 Temmuz 2016 tarihinde diğer askeri okullarla birlikte Kuleli Askeri Lisesi de kapatıldı. Çengelköy'de İstanbul Boğazı'nın kıyısında yer alan tarihi okulun akıbeti uzun süre tartışıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2018 yılı bütçesine ilişkin sunum sırasında Kuleli Askeri Lisesi'nin müzeye dönüştürülmesi çalışmalarıyla ilgili de Milli Savunma Bakanlığı'nın muvafakatinin alındığını, binanın bir kısmının ulusal müze haline getirileceğini söyledi. Maliye Bakanlığı'nın tahsis işlemlerinin devam ettiğini belirten Kurtulmuş, kompleksin bir kısmının ise Milli Savunma Üniversitesi'nin kullanımında kalacağını açıkladı.

MÜZE PROJESİ İHALE EDİLDİ

Tarihi liseyi müzeye dönüştürmek çalışmaları kapsamında İstanbul Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı 18 Aralık 2017'de ihaleye çıktı. "İstanbul Kuleli Askeri Lisesi müze olarak dönüştürülmesine ilişkin proje yapımı" ihalesinde yaklaşık maliyet 2 milyon 351 bin 456 TL olarak belirlendi. İhaleyi 1 milyon 794 bin 132 TL'lik teklif ile By Teknik Dizayn Proje Mühendislik Mimarlık Müşavirlik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kazandı.

PROJE 2019'A KADAR HAZIRLANACAK

Şirket ile sözleşme 16 Ocak 2018 tarihinde imzalandı. Sözleşmeye göre tarihi liseyi müzeye dönüştürecek proje 16 Şubat 2019'a kadar hazırlanacak. Kaynak: Sözcü

Kaynak: haberinburada