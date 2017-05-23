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kapasite kullanım oranı mayısta arttı

KAPASİTE KULLANIM ORANI MAYISTA ARTTI

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı mayısta yüzde 78,8 oldu

Tarih : 23 Mayıs 2017, 15:30
Puan Ver : Kapasite Kullanım Oranı Mayısta Arttı(5/10)5


İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, mayısta bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 78,8 düzeyinde gerçekleşti.



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, mayıs ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 640 iş yerine "İktisadi Yönelim Anketi" formu gönderilirken, 2 bin 142 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.



Buna göre, mayısta imalat sanayisi genelinde kapasite kullanımı, bir önceki aya kıyasla 0,4 puan artışla yüzde 78,8 seviyesine çıktı. Söz konusu dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 78,9'a yükseldi.



 



kaynak:bloomberght








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