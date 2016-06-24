

2016 yılı Haziran ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 76,1 seviyesinde gerçekleşti. Böylece kapasite kullanımı 2013 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu.







Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,1 puan azaralak yüzde 75,3 seviyesinde geldi.







2016 yılı Haziran ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 2632 işyerine "İktisadi Yönelim Anketi" formu gönderilirken, 2116 katılımcıdan yanıt alındı.







2016 yılı Haziran ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, gıda ve içecekler ile dayanıklı tüketim mallarında artış görülürken, dayanıksız tüketim mallarında azalış görüldü. Ara malları ve yatırım mallarında ise değişim görülmedi.







Buna göre, kapasite kullanım oranı aylık bazda dayanıklı tüketim malları için yüzde 71,4'ten yüzde 71,5'e, dayanıksız tüketim malları için yüzde 72,1'den yüzde 72,0'ye, tüketim malları için yüzde 72,0'den yüzde 71,9'a, gıda ve içecek sektörü için yüzde 69,2'den yüzde 69,5'e gelirken, ara malları için yüzde 76,8 ve yatırım malları için yüzde 77,8 olarak kaldı.







Kapasite kullanım oranı ana metal sanayinde yüzde 76,3'ten yüzde 76,9'a çıkarken, fabrikasyon metal ürünleri imalatında (Makine ve teçhizat hariç) yüzde 71,5'ten yüzde 72,3'e çıktı.







Gıda ürünleri imalatında yüzde 69,7'den yüzde 69,4'e inen kapasite kullanım oranı, tekstil ürünleri imalatında yüzde 78,7'den yüzde 78,8'e yükseldi.







Motorlu kara taşıtı, treyler(römork) ve yarı treyler(yarı römork) imalatı kapasite kullanım oranı yüzde 80,5'ten yüzde 81,1'e çıktı.







İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı, imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin TCMB “İktisadi Yönelim Anketi”ne verdikleri yanıtlara dayalı olarak hesaplanıyor.