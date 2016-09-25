

Kapari bir yandan ilaç, kozmetik ve boya sanayide kullanılırken diğer yandan erozyonu önlüyor. Hem doğal afrodizyak hem de MS hastalığının tedavisinde kullanılıyor. Kaparinin sağlık açısından onlarca faydasını sayarken, bitkisel tedavilerin bir uzman kontrolünde yapılması gerektiğini de hatırlatıyoruz.







Türkiye'de birçok bölgede yetişen kapari, 400 yıl önce Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde 'gebre' adıyla çok faydalı bir bitki olarak yerini almış. Bitkinin çiçeği, yaprağı, dalı ve meyvesi yenilebiliyor hatta Almanlar 472 çeşit turşunu yapıyor. Peki kapariyi bu kadar önemli yapan diğer özellikleri neler?







HER DERDE DEVA







İspanya, milli bitki ilan ettiği kapari'den yıllık 20 milyar dolar gelir elde ederken, Türkiye'de birçok bölgede bulunan kapari bitkisinden yıllık 12 milyon dolar gelir elde edilebiliyor. Doğal viagra olarak da adlandırılan kapari bitkisinin çiçeği, yaprağı, taze dalı ve meyvesi ekonomik olarak değerlendirilirken, Almanlar kapari'nin 472 çeşit turşunu yapıyor.







MS hastalığında kullanılan kapari, ilaç, kozmetik ve boya sanayinde de en önemli bitkilerden birisi. Evliya Çelebi'nin 400 yıl önce Seyahatnamesinde 'gebre' olarak geçen ve 'çok faydalı' bitki dediği Kapari bitkisi, Muğla'nın sahil kenarlarında doğal ortamda yetişiyor. Ticari olarak henüz değerlendirilmeyen kapari, dikenli olması nedeniyle bazı çiftçiler tarafından zararlı bitki olarak bilinmesi nedeniyle arazilerinden sökülüyor.



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Bitki, MS hastalarının tedavisinde de önemli bir yere sahip. Muğla'da henüz bu özellikleri ile tanınmayan bitkinin ekonomik olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Odun Dışı Ürünler Şube Müdürü Yüksel Yanmadık, bitkinin özelliklerinin saymakla bitmediğini açıkladı.