Kapanacak olan Gaziantepspor'da Başkan Huzeyfe Durmaz, transfer yapabilmek için ise son umutlarının Cenk Tosun'un Avrupa'ya transferinin gerçekleşmesi olduğunu söyledi.

Gaziantepspor Başkanı Huzeyfe Durmaz, transfer yapamayan ve faaliyetlerini durdurma kararı aldıkları kulübün transfer yapabilmesi için acil olarak ihtiyaç duyulan paranın 15 bin TL olduğunu söyledi. Durmaz, transfer yapabilmek için ise son umutlarının Cenk Tosun'un Avrupa'ya transferinin gerçekleşmesi olduğunu söyledi.

KULÜP MADDİ SIKINTILARLA BOĞUŞUYOR

Bir dönem başarıdan başarıya koşan Gaziantepspor, içinde bulunduğu maddi sıkıntılarla boğuşuyor. Kulübe yardım yapılmaması ve transfer yasağınında gelmesiyle iyice zor günler yaşayan kulüp, TFF 1. Ligde de son sırada yer alıyor. 113 Milyon TL olan borcunu bir türlü ödeyemeyen kulüp, geçen gün resmi internet sitesinden açıklama yaparak, faaliyetlerini durduracaklarını ve kulüp anahtarını kentin valisine teslim edeceklerini duyurmuştu. Gaziantepspor Başkanı Huzeyfe Durmaz, kulübün içinde bulunduğu son durumu değerlendirerek, destek alamamaktan yakındı. Şehrin ileri gelenlerinden istedikleri desteği alamamaktan şikayet eden Durmaz, yarın bir açıklama yapacaklarını Gaziantep valisiyle görüştükten sonra eğer kendilerine destek olunmazsa, kulüp anahtarını teslim edeceklerinin altını çizdi.

"DESTEK GELMEZSE ANAHTARI TESLİM EDECEĞİZ"

Beklenen desteğin gelmemesi durumunda kulübün kapanacağını belirten Durmaz, "Futbolcularım sahaya çıkamıyor, personel gelmiyor, gidecek bir yerimiz kalmadığı için yarın bir basın açıklaması yapacağız. Eğer beklenen destek gelmez ise, kulüp anahtarını valimize teslim edeceğiz" dedi.

"KAPANMAMASI İÇİN GEREKEN PARA 15 MİLYON TL"

Gaziantepspor'un 113 milyon TL boru olduğunun altını çizen Durmaz, "Gaziantepspor'un halihazırda 113 milyon TL borcu var. Eğer 60-70 milyon TL olsaydı kulübün bütün borcunu öderdim. Ancak bize acil olarak lazım olan para 15 Milyon TL'dir. Eğer bu parayı bulursak kulüp kapanmaz" şeklinde konuştu.

SON UMUT CENK TOSUN

Eski oyuncuları Cenk Tosun'un kendilerine maddi yardımda bulunduğunu söyleyen Durmaz, "Cenk bizim eski oyuncumuz. Halen de bize telefon açıp, elinden geleni yapacağını söylüyor. Daha önce bize krampon ve malzeme desteğinde bulundu. Hatta Cenk'in transferinden bize katkı sağlaması adına umutluyuz" diye konuştu.

Gaziantepspor Başkanı Huzeyfe Durmaz, kulüp için elinden geldiğini yaptığını ve yapmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Kaynak: haberinburada