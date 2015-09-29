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kapalıçarşı'da yangın çıktı!

KAPALIÇARŞI'DA YANGIN ÇIKTI!

Kapalıçarşı'da bulunan bir elyaf ve çeyiz deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Tarih : 29 Eylül 2015, 09:57
Puan Ver : Kapalıçarşı'da Yangın Çıktı!(7/10)9


Yangın, Fatih Kapalıçarşı Bakırcılar Caddesi'nde saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenden dolayı çarşı içerisinde bulunan bir elyaf ve çeyiz deposunda yangın çıktı. Çarşı görevlisinin dumanları fark etmesi üzerine durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine çarşının bulunduğu alana gelen itfaiye ekipleri, kapıların kapalı olmasından dolayı yangının bulunduğu alana girmekte zorlandı. Polonya Pazarı'ndan içeri giren itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Çarşı içerisinde bulunan elyaf ve çeyiz deposundaki yangın kısa sürede kontrol altına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.








Etiketler: Kapalıçarşı  Da  Yangın  Çıktı    haber

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