KAPALIÇARŞI'DA RESTORASYON BAŞLIYOR
Tarihi Kapalıçarşı'da restorasyon çalışması 14 Temmuz Perşembe günü başlıyor. Çatıya ilk tuğlaların yerleştirilmesiyle başlayacak büyük restorasyon çalışmaları kapsamında tarihi çarşı onarılarak güçlendirilecek.
Dünyanın ilk alışveriş merkezi olan, 554 yıllık geçmişe sahip tarihi Kapalıçarşı'da restorasyon çalışması başlıyor. Yılda 92 milyon kişinin ziyaret ettiği Kapalıçarşı'da çalışmalar çarşının çatısından başlayacak. İlk tuğlaların çatıya yerleştirilmesiyle başlayacak olan çalışmalar kapsamında tarihi çarşı onarılarak güçlendirilecek.
Fatih Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan restorasyon çalışmaları yarın düzenlenen törenle başlayacak.
Fatih Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Dünyanın en büyük ve en eski kapalı çarşısı olan 554 yıllık tarihi Kapalıçarşı'nın restorasyon çalışmaları çatıdan başlıyor. Fatih Belediyesi tarafından restorasyonuna başlanabilmesi için yıllarca süren hazırlık çalışmalarında sona gelindi ve Kapalıçarşı'nın çatısında restorasyon başladı" ifadelerine yer verildi.
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