O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

kapalıçarşı'da restorasyon başlıyor

KAPALIÇARŞI'DA RESTORASYON BAŞLIYOR

Tarihi Kapalıçarşı'da restorasyon çalışması 14 Temmuz Perşembe günü başlıyor. Çatıya ilk tuğlaların yerleştirilmesiyle başlayacak büyük restorasyon çalışmaları kapsamında tarihi çarşı onarılarak güçlendirilecek.

Tarih : 13 Temmuz 2016, 14:57
Puan Ver : Kapalıçarşı'da Restorasyon Başlıyor(9/10)7


Dünyanın ilk alışveriş merkezi olan, 554 yıllık geçmişe sahip tarihi Kapalıçarşı'da restorasyon çalışması başlıyor. Yılda 92 milyon kişinin ziyaret ettiği Kapalıçarşı'da çalışmalar çarşının çatısından başlayacak. İlk tuğlaların çatıya yerleştirilmesiyle başlayacak olan çalışmalar kapsamında tarihi çarşı onarılarak güçlendirilecek.



Fatih Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan restorasyon çalışmaları yarın düzenlenen törenle başlayacak.



Fatih Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Dünyanın en büyük ve en eski kapalı çarşısı olan 554 yıllık tarihi Kapalıçarşı'nın restorasyon çalışmaları çatıdan başlıyor. Fatih Belediyesi tarafından restorasyonuna başlanabilmesi için yıllarca süren hazırlık çalışmalarında sona gelindi ve Kapalıçarşı'nın çatısında restorasyon başladı" ifadelerine yer verildi.








Etiketler: Kapalıçarşı  Da  Restorasyon  Başlıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER