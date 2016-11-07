KAPALIÇARŞI'DA ÇEYREK ALTIN FİYATLARI KAÇ LİRADAN İŞLEM GÖRMEKTE?
Altın fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. 7 Kasım 2016 tarihli altın fiyatları ile ilgili beklenen ilk rakamlar açıklandı. Kapalıçarşı'da 24 ayar has altın 130,51 liradan işlem görürken çeyrek altın fiyatının ne kadar olduğu merak konusu oldu...
Altının gram fiyatı, 130,3 liraya kadar geriledi. Kapalıçarşı'da 24 ayar has altın 130,51 liradan, 22 ayar bilezik 120,32 liradan, cumhuriyet altını 880,00 liradan, tam altın 891,86 liradan, yarım altın 431,42 liradan, çeyrek altın 215,71 liradan işlem görüyor.
Altının gram fiyatı, yarın gerçekleştirilecek ABD başkanlık seçimine ilişkin beklentilerin risk iştahını artırmasıyla 130,3 liraya kadar geriledi. Küresel piyasalarda, yarın gerçekleştirilecek ABD başkanlık seçimine ilişkin belirsizliklere bağlı olarak geçen hafta negatif bir seyir izlenirken, buna bağlı olarak güvenli liman arayışları altın fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu.
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