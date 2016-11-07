Altın fiyatlarında dalgalanmalar devam ediyor. 7 Kasım 2016 tarihli altın fiyatları ile ilgili beklenen ilk rakamlar açıklandı. Kapalıçarşı'da 24 ayar has altın 130,51 liradan işlem görürken çeyrek altın fiyatının ne kadar olduğu merak konusu oldu...