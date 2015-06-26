

Nevşehir'de bir sıcak hava balonunun sert iniş yapması sonucu, balonun havalanmasını sağlayan sıkıştırılmış gaz açığa çıktı. Gazın alev almasıyla birlikte balondaki 15 kişinin vücudunda yanıklar oluştu.



Alınan bilgiye göre, turistlere tur yaptıran sıcak hava balonu sabah erken saatlerde merkeze bağlı Göreme beldesinden havalandı. Tur sonunda Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki Üzengi Vadisi'ne indirilmeye çalışılan balon, henüz belirlenemeyen bir nedenle sert iniş yaptı.