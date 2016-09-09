KANUNİ'NİN MACARİSTAN'DAKİ TÜRBESİNİN YERİ KESİNLEŞTİ
1566'da Zigetvar Kuşatması sırasında hayatını kaybeden Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının defnedildiği türbe gün yüzüne çıkarıldı.
1566'da Zigetvar Kuşatması sırasında hayatını kaybeden Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organlarının defnedildiği türbe gün yüzüne çıkarıldı. Prof. Dr. Peker, "Türbenin yanı sıra cami ve onun yanında tekke de ortaya çıkarıldı. Ayrıca bunların birer Osmanlı yapısı olduğu maddi verilerle kanıtlandı" dedi.
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