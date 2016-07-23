

Kanun Hükmünde Kararname Nedir? (KHK), Bakanlar Kurulunun anayasadan doğrudan doğruya aldığı veya yasama organından yetki devri yoluyla aldığı sınırlı bir yetkiye dayanarak yaptığı, daha sonra yasama organının denetimine tâbi olan ve normlar hiyerarşisinde kanun düzeyinde yer alan bir düzenleyici işlemdir.







Kanun Hükmünde Kararname Nedir? Kaça Ayrılır?







Anayasamızda iki çeşit Kanun Hükmünde Kararname öngörülmüştür. Olağan dönem Kanun Hükmünde Kararnameler (m.91) ve olağanüstü hâl ve sıkıyönetim Kanun Hükmünde Kararnameler (m.121/3 ve 122/2-3). Biz ilk önce olağan dönem Kanun Hükmünde Kararnamelerini (A), sonra da olağanüstü hâl ve sıkıyönetim KHK'lerini (B) inceleyeceğiz.







Olağan dönemlerde önce TBMM çıkaracağı bir yetki kanunuyla Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararnameler çıkarma yetkisi vermekte; sonra Bakanlar Kurulunun KHK çıkarmakta ve daha sonra da çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler, TBMM tarafından aynen veya değiştirilerek onaylamakta veya reddedilmektedir.







Olağan dönemlerde çıkarılacak Kanun Hükmünde Kararnameler Anayasamızın 91'inci maddesinde düzenlenmiştir. 91'inci maddenin düzenlemesini, yetki, konu, şekil ve denetim gibi unsurlara ayırarak kısaca görelim.