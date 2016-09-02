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kanun hükmünde kararname

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK), terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum...

Tarih : 02 Eylül 2016, 10:18
Puan Ver : Kanun Hükmünde Kararname(9/10)7


672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK), terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kamu kurumlarındaki çok sayıda çalışanın görevlerine son verildi.








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